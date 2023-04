Content creator Brantdrine Tan ‘pantasya ng bayan’

Sa dami ng mga sumisikat ngayon sa social media partikular na sa Tiktok talagang busog na busog ang mga netizen lalo ang mga chismosa nating kapitbahay sa hotness overload na hain sa atin ng mga hot boys on Tiktok.

Isa na nga sa pinagkakaguluhan ngayon ng mga girls at sang ka-bekihan ang bagong crush ng bayan at Tiktok personality na si Brantdrineborge Dorff Tan. Tall, not so dark and handsome yan ang look ni Brant na talagang bentang-benta sa kanyang mga fans.

Dahil fresh and young, millenials and gen z era ang mga talagang sumusuporta kay Brant at nitong nakaraang Linggo lamang ay naging espesyal na bisita natin si Brant sa programang Aba Trending na napapanood sa AbanTV at dito nga niya naikwento na baguhan pa lamang siya sa industriya ng social media.

“Before po mag-pandemic hindi ko talaga gusto mag tiktok tas during the pandemic na po yung kapatid ko marami siya ina-idolize na Tiktoker so parang siya yung naging motivation ko na mag tiktok tas hindi ko siya inexpect na may mag te-trend na video,” pahayag ni Brant.

As of this moment mahigit 200K followers na si Brant sa Tiktok at kung bibisitahin mo ang kanyang account siguradong paiinitin ang inyong katawan dahil sa mga pakaldag, pahubad at payumminess na content ng binata. Pero kwento niya dahil sa hilig niya sa pag sasayaw ay madali itong mapagpawisan kaya naman halos lahat ng kanyang videos ay nakahubad.

Speaking of pahubad kahit sa murang edad pa lamang ay batak na si Brant sa pag woworkout kaya naman putok na putok ang kaniyang mga muscles at abs.

Habang lumalalim naman ang aming chikahan tinanong ko ito kung may jowa or dini-date ba ito ngayon at ang kaniyang sagot.

“Wala po nag po-focus muna po ako sa career ko as of now (Wehh…Showbiz! LOL!) wala po talaga as in. Kasi lastime po na girlfriend ako tas nag-post ako sa Tiktok pagka post ko nabawasan po ako ng followers,” humahalakhak na pahayag ni Brant.

Nang tinanong ko naman ito kung gusto rin ba niya mag artista ang sagot ni Brant game na game raw siya na pasukin din ang showbiz, well in fact nag workshop na siya sa showbiz reporter turned vloger na si mama Ogie Diaz, kaya ngayon ay naghihintay na lamang siya na may mag- offer sa kanya ng project.

Bago naman matapos ang aming chikahan hindi ko pinakawalan si Brant nang hindi tinatanong ang aking mga pamatay na tanong. Dahil gwapo at maganda ang pangangatawan tinanong ko ito kung nakakatanggap ba siya ng mga indecent proposal sa mga bading.

“Opo meron po kinakausap ko naman po pero pag accept ko sa kanila biglang may indecent proposal e ayoko po ng ganun kaya dedma na,” saad ni Brant.

Pero dagdag pa ng binata hindi naman niya sinasara ang kanyang pintuan sa pakikipag kaibigan at pakikipag date in the future sa mga miyembro ng LGBTQ+ community dahil wala naman siyang nakikitang mali dito. (Kaya naman mga beks attack! LOL!).

Well kung nabitin ka naman sa aking chika today panoorin nalang ang replay ng aking live interview kay Brant sa programang ‘Aba Trending’ sa Abante Radyo Tabloidista FB Page.