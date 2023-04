Cambodia SEA Games; Mga babaeng atleta paparada sa opening

IPAPARADA ng Team Philippines ang mga babaeng atleta sa opening ceremonies ng 32nd Southeast Asian Games sa darating na Biyernes (May 5) sa Cambodia.

Unang beses pa lang ito mangyayari sa Team Philippines na puro babae ang magmamartsa sa traditional parade of nations.

Nasa 50 female athletes ng Team Philippines ang kasama sa parada na magwawagayway ng bandera ng Pilipinas at maglalakad sa Techo Stadium sa Phnom Penh.

“This will be a first in SEA Games history as Team Philippines will be represented by an all-women delegation in the parade,” pahayag ni Philippine Olympic Committee President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino kahapon.

Tatlong lalaki lamang ang hahalo sa Team Philippines para samahan ang mga Filipina athletes, ito’y sina Tolentino, chef de mission Chito Loyzaga at ang flag bearer na hindi pa pinapangalanan.

Isusuot nila ang puting barong tagalog at itim na pantalon mula sa disenyo ni Francis Libiran.

Pinangalanan ni fashion icon Libiran ang dinisenyong barong para sa 32nd SEA Games na “Araw”. (Elech Dawa)