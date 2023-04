Caloy Yulo ibabaling atensiyon sa SEAG

NANGAKO ang Tokyo Olympian at 2-time World Gymnastics champion na si Carlos Edriel Yulo na babawi sa apat nitong sasalihang event sa 32nd Southeast Asian Games matapos na hindi makalaro sa ikaapat at huling leg ng 2023 Artistic Gymnastics Apparatus World Cup series sa Cairo, Egypt.

Pinigil ng natamo nitong ankle sprain ang dapat na paglalaro ng 23-anyos at may taas na 4-11 na isa sa produkto ng Batang Pinoy at Philippine National Games mula sa Ermita, Manila ang inaasam na muling pagwawagi ng medalya at pag-ipon sa kinakailangang puntos para sa inaasam nitong pagtuntong sa 2024 Paris Olympics.

“Bawi na lang po tayo,” sabi ng SEA Games multi-medalist na si Yulo, na bagaman bahagyang nadismaya ay agad din na pinagtuunan ng atensiyon ang pagrerepresenta sa Pilipinas sa SEA Games kung saan magsisimula ang laro ng gymnastics sa Mayo 8 hanggang 16.

Una nang nilimitahan na maglaro lamang sa apat na events mula sa posible nitong mapanalunan na pitong medalya si Yulo dahil sa kautusan ng host na Cambodia.

Sasabak si Yulo sa apat katao na team event at mahirap na Individual All-Around habang pinili nito ang parallel at horizontal bar sa dalawang individual apparatus nitong sasalihan.

Matatandaang iniuwi ni Yulo ang limang ginto at dalawang pilak sa nakalipas na Hanoi Games noong 2021. (Lito Oredo)