Bulabog mga manyakol: Singit, wetpaks ni Julia pinagpiyestahan sa TikTok

Elyang-elya na naman ang mga boylet, lalo na ang mga manyakol kay Julia Barretto, dahil sa sexy photo na pinost niya sa TikTok account na ‘The Juju Club’, ha!

Kasi nga, two piece bikini na naman ang suot ni Julia na super taas ng cut, kaya halos silip na rin ang kanyang makinis na singit, at wetpaks. Konting galaw nga ng mga hita ni Julia, halos sumungad na agad ang kanyang tinatagong bulaklak.

At bongga nga na wala ka talagang makikita ni konting taba sa katawan ni Julia, ha! Flat na flat ang tiyan at may konting abs pa na sumilip, ha!

Never mind na ang upper part, dahil alam naman natin na hindi masyadong pinalad si Julia, o hindi nabigyan ng malaking boobs. Pero sa skin, kaseksihan, ganda ng mukha, sulit na sulit na, ha!

Kitang-kita nga na super confident si Julia sa paglalantad ng kanyang kaseksihan. Na dapat lang naman, dahil ang hirap ma-achieve ng gano’ng kaseksing body, ha!

At yes, ang The Juju Club ang business ni Julia, at mukhang ang bikini ang latest na binibenta niya, ha! At base sa reaksiyon ng fans niya, mukhang mabebenta agad-agad ang mga collection niya, ha! (Dondon Sermino)