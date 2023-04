Beteranong maaasahan! Tres ni Al Horford sinagip Celtics kontra Atlanta Hawks

HINDI na pinagtagal ng Boston ang Atlanta.

Sa likod ng crucial 3-pointer ni Al Horford, kumalas sa dulo ang Celtics para ihawla ang 128-120 panalo laban sa Hawks at isara ang kanilang East first-round series sa anim na laro.

Abante ang No. 2 Boston laban sa No. 3 Philadelphia sa second round. Nagpahinga na ang 76ers matapos walisin sa apat na laro ang Brooklyn noong Sabado.

Game 1 ng Celtics-Sixers sa Martes (araw sa Manila) sa TD Garden sa Boston.

Sinandwich ng tres nina Jayson Tatum at Jaylen Brown ang 3 ni Horford bahagi ng 11-0 run ng Celtics, tinapos ng dakdak ni Tatum tungo sa 121-113 lead papasok sa last 2 minutes.

Tumapos si Brown ng 32 points, sinegundahan ng 30 ni Tatum. Nag-ambag ng 22 markers si Marcus Smart at 10 points, 12 rebounds kay Horford laban sa dating team.

Tumabo ng 30 points, 10 assists si Trae Young pero naubusan second half – 1 of 13 na lang sa field sa final 24 minutes para sa Hawks. (Vladi Ediarte)