Bella Belen, Lady Bulldogs susungkitin twice-to-beat

Teams W L

zLa Salle 12 1

yNU 10 3

yAdamson 9 4

yUST 9 4

xFEU 6 7

xAteneo 4 9

xUP 1 11

xUE 0 12

z twice-to-beat

y Final Four

x Eliminated

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — NU vs Ateneo

2:00pm — UE vs La Salle

PIPILITIN nang sungkitin nina reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen at heavy-hitter Alyssa Solomon ang twice-to-beat na bentahe para sa defending champions National University (NU) Lady Bulldogs pagsagupa talsik nang Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eaglessa huling linggo ng elimination round ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Sabado, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Nakuha ng Lady Bulldogs ang solo second place nang gantihan ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa nagdaang laro, 25-16, 25-21, 17-25, 25-14.

Patuloy sa paghambalos ng puntos ang last season Best Outside Hitter na si Bella sa nakulektang 16 puntos mula sa 13 atake, dalawang blocks at isang ace.

Nanguna naman ang 6-foot-1 opposite hitter na si Solomon sa 17 points mula sa 15 kills at dalawang blocks para ihatid sa 10-3 kartada ang Jhocson-based lady squad.

Kinakailangang manalo ng Lady Bulldogs laban sa Ateneo upang maiselyo ang top-two spot sa Final Four.

Sakaling mabigo ito at manaig naman ang Adamson University (AdU) Lady Falcons kontra sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa Linggo, at manalo rin ang UST kontra UP, magkakaroon ng three-way tie para sa 10-4.

Subalit tanging ang NU at Adamson lamang ang magtatapat para sa Playoff para sa No. 2, habang mababa na ang tsansa ng UST, na umaasang matatalong pareho ang NU at Adamson, upang maitulak ang playoffs kontra NU. (Gerard Arce)