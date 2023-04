Alden patuloy sa pagyaman

Tahimik lang pero patuloy sa siksik, liglig na pagpapayaman pa si Alden Richards, dahil kahit busy sa kanyang showbiz career ay wala pa rin siyang tigil sa pagnenegosyo.

Bukod sa tuloy-tuloy na operasyon ng burger & chicken fast food resto franchise niya sa Laguna, umaariba pa rin ang restaurant business ni Alden.

Maging ang real estate property business ni Alden na build & sell ay hindi napahinga.

Katunayan ito ang laman ng tweet ng ama niyang si Richard Faulkerson o kilala bilang si Daddy Bae.

Ipinakita ng tatay ni Alden ang video na nagpapakita sa outdoor at indoor look ng bagong tapos na 2-storey residential property sa may Binan, Laguna.

Isa itong modern house na may dining table, bathroom, kitchen fixings, pati chandelier, at iba pang mga kagamitan.

For sale at ready for occupancy na ang nasabing property ayon sa tweet ni Daddy Bae.

Naka-hashtag ang pangalan ni Alden at ang build and sell company na isa sa mga negosyong itinayo ng Kapuso actor.

Magkaroon man ng acting project o hindi si Alden, hindi mapipingasan ang milyones niya lalo’t nagdadala sa kanya ng malaking salapi ang mga naipundar niyang negosyo! (Rey Pumaloy)