Yam solid, grabe karanasan kay Spielberg

Napa-‘woah’ si Korina Sanchez, napa-‘wow’ naman si Vhong Navarro, at napa-‘sarap katuwa’ naman si Sylvia Sanchez, dahil sa photo na pinost ni Yam Concepion, na kung saan ay kasama nga niya si Steven Spielberg, sikat na Hollywood director, na nagdirek ng mga pelikulang ‘E.T.’, ‘Jurassic Park’, ‘Shchindler’s List’, ‘Jaws’, at marami pang iba.

“I can’t believe I shook hands with/met Spielberg tonight!! New York you are full of surprises!! All thanks to @scuunjieng@drock84 and @nyphilharmonic,” caption ni Yam.

Si Steven Spielberg nga ang special guest sa ‘Spring Gala Celebrating John Williams’ na dinaluhan din ni Yam, kaya nabigyan siya ng chance na makachika, makamayan, at makapagpa-photo rito.

Bongga ni Yam, na kahit matagal nang wala sa Pilipinas, pinag-uusapan pa rin ang mga ganap niya, ha! Aba, ang makasama si Spielberg ay big deal nga sa mga artista natin sa Pilipinas, ha!

Sabi nga ni Amy Austria, “Wow! Sana mag work kayo together.”

Hirit naman ni Almira Muhlach, “Wow!!! So happy for you!”

Sabi naman ni Arron Villaflor, “Wow! And also tnx @scuunjieng. Been watching his interview reg Phil eco.”

Sey ni Arlene Muhlach, “Awesome experience naman yan!”

Siyempre, wish ni Yam na maidirek siya ni Steven Spielberg. Na solid, grabe, awesome, ang saglit na experience niya sa naturang direktor.

Super happy, na may slight inggit nga ang na-feel ng iba kay Yam. ‘Kaloka! (Dondon Sermino)