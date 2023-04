Una ang pamila kay MVP! Scottie Thompson 50-50 sa SEAG dahil manganganak si ‘kumander’

POSIBLENG hindi din makapaglaro si Scottie Thompson para sa Gilas Pilipinas na naghahangad mabawi ang gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games.

Ito ay dahil sa na inaasahang panganganak ng asawa nitong si Jinky na natapat sa mismong takdang araw sa pagsasagawa ng mga laro sa biennial meet sa Phnom Penh, Cambodia.

Kinumpirma ni Gilas Pilipinas coach Chot Reyes na posibleng hindi makasabak si Thompson sa SEA Games at agad na nitong pinaghahandaan sa ngayon ang posibilidad na hindi makakapaglaro ang 2021 PBA Most Valuable Player.

“Even Scottie is a big question mark,” sabi ni Reyes matapos ang isinagawang pagsasanay ng Gilas, Miyerkoles.

“They are expecting their first child,” sabi pa ni Reyes. “I completely understand. It’s going to be a difficult situation.”

Itinakda ang panganganak ng misis ni Thpmpson sa pagitan ng huling linggo ng Abril at unang linggo ng Mayo na kung saan makakatapat ang pagbubukas ng ika-32 edisyon ng SEA Games na magsisimula sa Mayo 5 habang ang mga laro ay gaganapin Mayo 6 hanggang 17.

Posible ring wala si Japeth Aguilar, na nagtamo ng MCL injury noong Governors Cup at malinaw na hindi 100 percent sa kanyang pagbabalik sa finals.

Mawawala din sa Gilas Pilipinas sina June Mar Fajardo at Roger Pogoy dahil sa mga injury, maging sina Jamie Malonzo at Mikey Williams dahil sa mga commitment na may kaugnayan sa kanilang mga pamilya.

Si Thompson ay isang mahalagang bahagi ng Gilas Pilipinas noong FIBA Basketball World Cup Qualifiers kung saan siya ay nagsilbi bilang isa sa mga playmaker ng koponan.

Sinabi ni Reyes na nagsasanay sila ngayon na parang wala si Thompson.

“Hard to tell but we are planning already in case he didn’t make it. We are already going for our contingency,” sabi ni Reyes. (Lito Oredo)