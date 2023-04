TVJ, ‘EB’ pinalilipat sa TV5! Jalosjos firm lagot sa BIR

Kinalampag ni da­ting Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang Bureau of Internal Revenue (BIR) na silipin ang libro ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.), producer ng programang “Eat Bulaga”, dahil sa isyung may kinalaman sa buwis.

Sinabi ito ni Sotto dahil kinakaltasan ng buwis ang kapatid niyang si Vic pero hindi naman daw nakakatanggap ng sahod sa loob ng isang taon.

“This is something for the government to look into also because si Vic tinatanggalan nila ng VAT na hindi naman natatanggap ang pera,” wika ng dating senador at orihinal host ng programa sa interview ni Nelson Canlas.

“May record si Vic, iyan ang nirereklamo niya sa akin, “tinatanggalan ako ng VAT hindi ko naman natatanggap ‘yong suweldo, bakit ganon?” ani Sotto.

Ang kaparehong pahayag ay inulit din ng batikang host at politician sa interview ni MJ Marfori, ng PEP at ang pinakahuli ay kay Christy Fermin.

Sa interview ng PEP, binanggit ni Sotto ang posibilidad na binawasan ng TAPE ang ni-report na net income noong 2022 upang makamenos sa pagbabayad ng buwis. Malaki raw dapat ang income ng kompanya noong taong iyon dahil sa mga political ad ng mga tumakbo sa halalan.

“When you say you have P213 million net profit, anong ibig sabihin non nagsabi ka ba ng totoo? Malamang na hindi,” paliwanag ni Sotto.

“Ibig sabihin non, binawasan mo pa, mas malaki pa don kita mo,” dugtong pa niya.

Kahit may dalawang taon pang kontrata ang TAPE Inc. sa GMA-7, sinabi ni Sotto na kung gugustuhin nila, maaari silang lumipat sa ibang network bitbit ang programang “Eat Bulaga” dahil sila ang nagmamay-ari nito.

Aniya, ang TAPE na 75% pag-aari ng mga Jalosjos at 25% ni Antonio Tuviera, ay produ­cer lamang ng “Eat Bu­laga” kaya maaari nilang bitbitin ang programa sa ibang network.

Isiniwalat ni Sotto na nakipag-usap na siya kay Bacolod City Mayor Albee Benitez ng Brightlight Productions, hinggil sa alok nitong ilipat ang programa sa TV5.

“Maganda ang offer,” ani Sotto na nagsabi pang may isa pang network na nanliligaw din sa kanila.