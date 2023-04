Teacher nagpa-milk tea sa exam day pinusuan

Tiyak na mapapa-sana all ka sa paandar ng guro na ito mula Valenzuela City na may kakaibang pa-reward sa kanyang mga estudyante.

Siya si Yhen Rodriguez kasalukuyang Grade 9 teacher sa Bagbaguin National High School. Kamakailan lang ay nagpa-iced coffee at milktea siya sa 3rd periodical examination ng kanyang mga estudyante.

Aniya sa kanyang Facebook post, “3rd Periodical Examination.. Para sa Shakespeare! Goodluck mga nak.. ‘Wag masyado ma-pressure, I know na ginagawa nyo palagi ang best nyo.. wala muna tayong goodluck cookies ngayon.. dahil mainit ang panahon, may pa Iced Coffee and Milk Tea nman si Ma’am.”

Makikita sa mga inupload niyang picture ang nakahilerang cups ng drinks sa lamesa. Sa sumunod na litrato, tatambad sa’yo ang malalawak na ngiti sa mukha ng mga students niya habang hawak na ang kani-kanilang mga inumin.

Sa sobrang init ng panahon, ito umano ang naisip ni Teacher Yhen na gawin. Bukod dito, noon pa man ay nagmimigay na umano siya ng treats gaya ng cookies sa mga ito lalo na tuwing exam. (Moises Caleon)

(Yhen Rodriguez/Facebook)