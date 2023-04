Steph Curry mainit opensa! GSW isang hakbang sa susunod na round

APAT na players ng defending champion Golden State ang umiskor ng 20 pataas sa pangunguna ng 31 ni Stephen Curry para paluhurin ang Kings 123-116 sa Game 5 ng kanilang West first-round series sa Sacramento nitong Miyerkoles.

Namigay ng 7 assists si Curry, sumegunda ng 25 points si Klay Thompson na 5 for 11 sa 3s. May 21 markers, 7 dimes, 4 steals si Draymond Green off the bench para itulak ang Warriors sa 3-2 series lead.

Humugot pa ng 20 points kay Andrew Wiggins ang Golden State. Si Kevon Looney (4 points) lang ang starter na hindi naka-double digits pero bumawi sa dambuhalang 22 rebounds at 7 assists.

Nabalian ng daliri sa shooting hand si De’Aaron Fox noong Game 4 pero naglaro at tumapos ng 24-7-9 sa Kings. May tig-21 sina Malik Monk at Domantas Sabonis na kumalawit pa ng 10 boards pero talo sa ikatlong sunod na laro ang Sacramento.

Uuwi ng Bay Area ang Warriors para subukang tapusin sa Chase Center ang series sa Game 6 sa Sabado (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)