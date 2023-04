Snooky pinakaba, pinakabog puso ni Kira

Matinding pressure at kaba ang naramdaman ni Kira Balinger, nang malaman niyang si Snooky Serna ang magiging nanay niya sa pelikulang ‘Maple Leaf Dreams’ na ididirek ni Benedict Mique.

“Ngayong nakita ko na siya (Snooky), nagkaroon na ng kulay, nai-imagine ko na agad, at sobra akong nai-excite, kinikilig ako na si Miss Snooky ang magiging mother ko,” sabi ni Kira.

Well, ang laki nga ng pagkakahawig nina Kira at Snooky, ha! Feeling nga ni Snooky, para niyang nakikita ang mukha niya kay Kira noong bata-bata pa siya, at para rin daw niyang nakikita ang mukha ng kanyang dalawang anak kay Kira.

“Parang ang ganda ko, ‘di ba? Hahahaha!” sabi ni Snooky.

“I feel so flattered ang humbled at the same time. Kasi, pagkaganda-gandang bata ni Kira. I hope you don’t mind by saying, pero she reminds me so much of Sachi and Sam (pangalan ng mga anak ng aktres). So, excited talaga akong makatrabaho siya.

“Ngayon pa lang, napi-feel ko na agad na maraming mahuhugot kay Kira. The way she talks about her role, sa immersion nila ni LA, makikita mo na agad na she’s a serious actress, eh,” sabi ni Snooky.

Tuwang-tuwa si Kira sa narinig niya kay Snooky. Na lalo raw tuloy siyang kinabahan, ha!

“Ang puso ko po, kumakabog. Pero, I’m very-very excited dahil alam kong marami akong mapupulot kay Miss Snooky,” reaksiyon naman ni Kira. (Dondon Sermino)