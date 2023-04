SC binasura apela! Pichay habambuhay ban sa gobyerno

Ibinasura ng Supreme Court en banc kamakailan ang Petition for Certiorari na inihain ni Mary Elizabeth Ortiga Ty, na humihiling na maideklarang immediately executory ang accessory penalty ng perpetual disqualification na ipinataw kay Surigao del Sur 1st District Rep. Prospero Pichay Jr. dahil sa pagiging “moot and academic” nito.

Sa anunsiyo sa website ng Korte Suprema, sinabi nito na ang deliberasyon ng en banc sa G.R. No. 257342 (Mary Elizabeth Ortiga Ty (Ortiga-Ty) v. House of Representatives Electoral Tribunal at Prospero Arreza Pichay, Jr. (Pichay, Jr.) ay isinapinal na ni Associate Justice Maria Filomena D. Singh.

Sinabi ng Korte Suprema na ang resolusyon ng Korte na may petsang Nobyembre 11, 2021, sa consolidated cases ng G.R. Nos. 211515 at 236288 na may titulong Prospero A. Pichay, Jr. v. Rustico B. Tutol, Luis DG Estrada and Carmen F. Amores, na nagdi-dismiss kay Pichay mula sa serbisyo at pinagbabawalan siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, ay pinal na.

Nabatid na pinagtibay ng naturang resolusyon ang desisyon ng Office of the Ombudsman na nagsasabing si Pichay ay may pananagutan sa ilalim ng Section 52-A, Rule IV ng Uniform Rules on Administrative Cases in the Civil Service.

Nagdesisyon ang Korte Suprema ng perpetual disqualification para kay Pichay sa paghawak ng anumang public office, gayundin ng penalty of dismissal at accessory penalties sa forfeiture ng lahat ng benepisyo, maliban sa leave credits.

Nag-ugat ang kaso sa P780-million graft case na kinaharap ni Pichay noong siya ay chairman ng Local Water Utilities Administration (LWUA) noong 2009.

Dahil sa nasabing desisyon, si Pichay ay perpetually barred o habambuhay nang pinagbabawalang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, halal man o hindi, sa buong buhay niya.