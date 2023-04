Poster ng Kapuso show naispatan sa Japan train

Spotted sa Tokyo, Japan ang balita tungkol sa upcoming megaserye ng GMA Network na ‘Voltes V: Legacy’.

Sa Instagram post ni Direk Mark Reyes, makikita ang screen sa isang train kung saan inilabas ang poster at news tungkol sa live-action adaptation ng Kapuso Network.

Siyempre, grateful si Direk Mark at priceless moment nga raw `yon sa kanya.

“When your movie is appreciated in the motherland of #anime,” sabi ni Direk Mark.

Talaga namang #ProudToBePinoy at excited na ang lahat para sa nalalapit na world premiere ng ‘Voltes V: Legacy’ na mapapanood nas a GMA Telebabad this May 8 na!

At siya nga pala, aprub ng buong sambayanan ang ‘Voltes V Legacy: The Cinematic Experience!’ And due to popular demand, extended ang showing nito sa ilang piling sinehan!

Mapapanood hanggang May 2 in select SM Cinemas ang pasilip sa unang tatlong linggo ng nasabing Kapuso show.

Ayon sa mga netizen sa Facebook page ng ‘Voltes V: Legacy’, “It is a huge leap to Philippine visual effects, so yes may time pa for cinematic experience bago masubaybayan sa TV! Nice naman! ‘Yung parang tinatamad ka bumangon pero no’ng nabalitaan mong extended, biglang talon ka sa tuwa!! Yesss!! Buti na-extend, may chance pa akong manood!” (Dondon Sermino)