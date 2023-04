Politiko sinakyan trahedya para sa pagtakbong senador

Sino raw itong lokal na opisyal ng gobyerno ang nag-aambisyon na maging senador?

Kuwento ng kaututang-dila ni Mang Teban, nagladlad na raw ang politiko sa mga matatalik niyang kaibigan na gusto niyang tumakbo sa 2025 senatorial elections.

Nagkaroon daw ng ideya ang ating bida na pangarapin ang isa sa mataas na puwesto dahil malimit siyang makapanayam ng media bunsod ng trahedyang sinapit ng kanilang lalawigan. In short, gagamitin niya ang isyu upang magpalapad na papel.

Naging kaibigan na nga raw ng politiko ang national media at nagpapakatay pa ng baboy para sa mala-fiesta na tsibugan.

Ang puna lang dito sa politiko, dinededma at kung minsan ay inookray pa niya ang mga Cabinet secretary na dumadalaw sa kanilang lugar. Hindi rin nito kasundo ang ilang matataas na opisyales ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) maliban na lamang kung pogi ang opisyal.

Mukhang kakain daw ng alika­bok itong politiko dahil sa mga inis­yal na survey ay okupado ng pitong reeleksyunista at tatlong dating senador ang Magic 12.

Kahit na ang sikat na lulubog, lilitaw na TV host, pang-13 lang sa survey, indikasyon na ganon kahigpit ang laban sa 2025 senatorial elections.

Clue. Ang politiko na ginagamit ang trahedya sa kanilang lalawigan para sa pagtakbong senador ay may letrang B sa kanyang palayaw, as in boylet.