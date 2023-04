Palaka nakisabay sa TikTok dance craze

Kinagigiliwan ngayon sa social media ang palaka na ‘sinasayaw’ ang trending na TikTok dance.

Ibinahagi ito ng user na si Gagstik (@krystopher_adr) sa kanyang account. Caption niya, “Sorry I had to dissect you.”

Maririnig ang kantang ‘Cupid’ ng Fifty fifty na talaga namang mapapasabay ka. Ilan sa mga lyrics nito ay ang, “I’m feeling lonely (Lonely) Oh, I wish I’d find a lover that could hold me (Hold me). Now, I’m crying in my room. So skeptical of love (Say what you say, but I want it more) But still, I want it more, more, more…”

Dahil dito, nakatanggap ito ng halos 1 milyong views at libo-libong comment mula sa madlang pipol.

“Hes So Cute Tho why did he become famous when he dies.” sey ni @ilkuromi10.

“Frinogshow muna bago idissect,” kwelang hirit ni @hnnhmiel.

“Hirap n’yan, nagkaroon na kayo ng bond,” biro pa ng user na si @vu.insu.

“Buti pa yung palaka mas magaling pa sakin hahahhaha,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)

(krystopher_adr/TikTok)