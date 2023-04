P4B ilegal na droga winasak

Nasa mahigit P4 bilyong halaga ng ilegal na droga ang winasak at sinunog ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Trece Martires, Cavite kahapon nang umaga.

Isinagawa ang pagsunog sa mga nakumpiskang droga mula sa iba’t ibang drug operation ng ahensya, pulisya at militar sa Integrated Waste Management Inc. (IWMI) sa Barangay Aguado sa nasabing lungsod.

Sinira sa pamamagitan ng thermal decomposition ang mga nasamsam na shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, Meth +Ephedrine, codeine, Phentermine at liquid marijuana.

Ang thermal decomposition, o thermolysis ay isang proseso kung saan winawasak at sinusunog ang mga nakumpiskang droga sa init nitong 1,000 degrees centigrade alinsunod sa itinatakda ng Section 21, Article II ng Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002.

Dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Department of Justice (DOJ), Department of the Interior and Local Government (DILG), mga lokal na opisyal sa barangay at Trece Martires City, Philippine National Police (PNP) mga law enforcement agency at non-government organization (NGO) ang nasabing proseso. (Gene Adsuara)