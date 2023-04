P3.9B binawi ng mga investor sa PH

Umabot sa $70.26 milyon o P3.9 bilyon ang kabuuang binawing investments ng mga foreigner sa stock market at government securities market ng Pilipinas noong Marso.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umaabot na sa $309.42 milyon ang binawing portfolio investments ng mga foreigner sa bansa mula Enero hanggang Marso.

Ang investments sa stock market at government securities tulad ng treasury bills and bonds ang tinatawag na portfolio investments at dito agarang napupulsuhan ang kumpiyansa ng mga investor sa ekonomiya dahil mabilis lamang ito ilagay o bawiin.

May $1.26 bilyon dolyar na pumasok na portfolio investments noong Marso ngunit $1.33 bilyon naman ang binawi. Sabi ng BSP, 65% ng pinasok na investments ay pinuhunan sa stock market at 35% naman ang ipinautang sa pamahalaan sa pamamagitan ng treasury bills at treasury bonds.

Mula Enero hanggang Marso, $2.94 bilyon ang pinasok na portfolio investments ng mga dayuhan at $3.25 bilyon naman ang kanilang binawi. (Eileen Mencias)