Opisyal sandamakmak kasong kinakaharap

ILANG araw na lamang bago magsimula ang 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia ay malamang na hindi makakasama sa biyahe para suportahan ang kanyang koponan at mga lalahok na atleta ang isang opisyal ng isport dahil sangkaterba ang kinakaharap na mga kaso sa korte.

Ito ay dahil sa posibilidad na agad ipagbawal na makaalis ng bansa ang mataas na opisyal o pigilan makalabas sa mga paliparan dahil sa kinakaharap nito na matagal nang isinampang mga kaso laban sa kanya.

Napag-alaman na hindi dinaluhan ng nasabing opisyal ang lahat ng mga itinakdang hearing sa kanyang kaso kung kaya ang korte ay tuluyang naglabas ng kinakailangan na desisyon upang puwersahin ito humarap sa mga pagdinig.

Dahil dito ay posibleng imbitahan ng awtoridad saanmang lugar makita o matagpuan ang nasabing opisyal sa sandali na ipag-utos ng korte ang paghahanap.

Ang isport na pinamumunuan ng opisyal ay minsan na ding nasangkot sa isang kontrobersiya kung saan tila napalo ang isa nitong atleta dahil sa kaguluhan sa proseso sa pag-aaral.

May inisyal si opisyal na LT as in ‘Lagot Talaga’ ito sa mga awtoridad. (Lito Oredo)