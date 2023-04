Nakimarites sa White Lady

Mga ka-Misteryo bigla lang talagang sumusulpot ang mga multo sa paligid natin saan man tayo magtungo.

Ang matindi nun marunong na rin pala sila makimarites. Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Minsan napunta sa isang ospital si Gerry at nagulat na lamang siya na may kumalabit sa balikat niya. Nang lingunin niya ay wala naman tao sa likod niya.

Dito na nagsimula ang maka-marites na pakikipagtsika niya sa isang multo.

Misteryo: “Paano ba ang nangyari yung kinalabit ka sa balikat ng multo?”

Gerry: “Ganito kasi yun kasama ko din misis ko ng araw na yun. Sinamahan niya ako para magpa- dental check up. Hindi ko naman inaasahan na makaka-encounter kami ng lady ghost in white. Yun habang nasa waiting area kami ay napansin namin may nakatingin sa amin sa hindi kalayuan. Akala nga namin tao yung nakatingin sa amin, yun pala ay mumu.”

Misteryo: “Pero sinabi mo kinalabit ka muna, then wala ka nakita. Paano mo nasabi na yung kumalabit sayo ay yun din yung multo na nakatingin sa inyo.”

Gerry: “Yes siya nga. Na-confirm yun ng misis ko na mas bukas ang third eye.”

Misteryo: “Dun na ba nakimarites sa Inyo yung lady ghost?”

Gerry: “Naku yes pero si misis ang kumausap sa kanya. Sabi daw sa kanya naboboring siya wala daw siya makausap. Ayaw sana kausapin ni misis kaso ang kulit daw ang daming tsika sa mga duktor ng ospital. Galit daw sa mga manyakis na doktor at mukhang yun ang cause ng kamatayan niya.”

Misteryo: “Tinanong niyo ba kung bakit siya napunta sa ospital?”

Gerry: “Dati daw siyang staff ng ospital pero nagulat daw siya bakit dun na siya na-trap. Akala nga niya physical form pa siya pero nagtataka siya bakit walang nakakapansin sa kanya. Yun pala kaluluwa na pala siya. Earthbound siya hindi niya alam kung paano makauwi sa kanila at gusto niya malaman ano ba ang nangyari sa kanya.”

Misteryo: “Sinabi niyo ba sa kanya ang dapat niyang gawin?”

Gerry: “Yes sabi namin magdasal din siya para makita niya ang liwanag at tuluyan na siyang makatawid. Though humingi na rin kami ng tulong sa angels at yun sumama na siya.”

Tunay ngang nangangailangan ng tulong ang mga ligaw na kaluluwa kaya hindi sila dapat katakutan bagkus alayan sila ng dasal o kaya alamin kung paano niyo sila matutulungan.

