Maalat pa sa taong 2023! Alex Eala bumaba ang world ranking

TULUYANG dumausdos sa world ranking ang 2022 US Open Junior singles champion na si Alexandra “Alex” Eala matapos mabigo sa opening round lamang ng kanyang apat na sunod na laban mula sa pinakamataas nito na no. 212 tungo sa pinakamalayo na 267th spot.

Ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar ay nangangapa dahil sa mas matinding kompetisyon na kung saan nahihirapan itong makapagtala ng sunod-sunod na panalo at makausad man lamang sa inaasam nito na second round.

Huling nakalasap ng maagang kabiguan si Eala sa straight sets kontra world no. 66 na si Tatjana Maria ng Germany, 6-1, 6-1, sa Women’s Tennis Association (WTA) 2023 Mutua Madrid Open sa red clay court ng La Caja Magica sa Madrid, Spain nitong Miyerkoles, Abril 26.

Matatandaang nakakuha ito ng pribilehiyo bilang wildcard sa WTA 1000 event para sa ikalawang sunod na taon bagaman hindi nito nagawang sulitin ang kanyang laban kay Maria na isang 2022 Wimbledon semifinalist.

Nagharap din sina Eala at Maria sa WTA Thailand Open noong Enero, kung saan pinatalsik din ng 35-anyos na German ang kanyang teen foe sa unang round, 6-2, 6-2.

Bago ang Madrid Open, magkasunod na maagang napatalsik din si Eala sa mga torneo sa Switzerland na nagpaliit sa kanyang pagkakataon para sa isang silya sa qualifiers ng Roland Garros.

Sa unang bahagi ng taong ito, na-boot out din si Eala sa Round of 128 sa Miami Open nang bumagsak ito laban kay Irina-Camelia Begu, 6-2, 7-5.

Nahirapan si Eala sa mga WTA tournament, dahil hindi pa siya nanalo sa main draw match sa WTA sapol noong Winners Open taong 2021 nang talunin niya si Paula Ormaechea ng Argentina, 7-5, 6-2. (Lito Oredo)