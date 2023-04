Khy Cepada, UE binutata mga basher

Teams W L

zLa Salle 12 1

yNU 10 3

yAdamson 9 4

yUST 9 4

xFEU 6 7

xAteneo 4 9

xUP 1 11

xUE 0 12

z twice-to-beat

y Final Four

x Eliminated

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — NU vs Ateneo

2:00pm — UE vs La Salle

IMBES na masaktan at panghinaan ng loob, ginamit pang motibasyon nina Khy Cepada at ng University of the East (UE) Lady Warriors ang masasakit na komento ng mga basher sa social media para masungkit ang unang panalo sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Kaya naman, parang ‘sinampal’ at ipinamukha nina Cepada at ng UE sa mga kritiko na kaya nilang manalo sa torneo nang pabagsakin ang University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 16-25, 25-21, 26-24, 19-25, 15-12 nitong Miyerkoles.

“Importante [‘yung win] kasi marami nagda-doubt sa ’min lalo sa socmed. Sabi po nila coach na gawin na lang pong inspiration, i-take po namin ‘yun mas magpursigi pa,” pahayag ni Cepada, tumapos ng team-high 19 points mula sa 17 atake at dalawang blocks kasama ang 14 excellent digs para sa unang panalo ng UE matapos ang 13 laro.

Nakatakdang sumagupa sa kanilang huling asignatura ang Lady Warriors (1-12) bukas, Sabad, laban sa nangungunang De La Salle University (DLSU) Lady Spikers (12-1).

“Alam namin na sila ‘yung nandun sa taas, pero sabi ko nga wala pa ring mawawala if we play our best. Who knows. Bilog naman bola,” wika ni UE coach Jumbo Dimaculangan. “Kahit number 1 ‘yan sa standing, malay mo makapuwing kami. Hindi naman pwede sabihing La Salle, susuko na agad kami. Hindi ka man manalo at least nilaban mo.”

Nakasisiguro na ang La Salle ng twice-to-beat na bentahe at naghihintay na lamang ng makakatapat sa Final Four kasama ang defending champions at No. 2 National University (NU) Lady Bulldogs, Adamson University (AdU) Lady Falcons at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

Malinaw nang laglag sa Final Four ang Recto-based lady squad, na huling nakapasok noong 2007 na pinagbidahan nina Sue Roces, Shennadoh Guevarra, Gigi Alnguilan at Abigail Escandor. (Gerard Arce)