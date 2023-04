Justice o just tiis?

Patuloy ang kwento tungkol sa pagpaslang kay Gobernador Roel Degamo nitong nakaraang ika-4 ng Marso 2023. Kung ating maaalala, pinasok ng mga armadong kalalakihan ang bahay mismo ng gobernador, at pinaulanan siya ng bala habang namamahagi ng ayuda sa kanyang mga kababayan.

Sa nakaraang halos dalawang buwan, nasangkot sa imbestigasyon ang pangalan ng isang kongresista, si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Pero sa kabila ng imbestigasyong sinagawa ng Department of Justice (DOJ) at ng Senado, kahit minsan ay hindi pa personal na napapaharap ang kongresista sa anumang hearing. Ayon sa balita, siya ay nasa labas ng bansa.

At dito nagmumula ang galit at pagkabigo ng marami sa ating mga kababayan. Sa maraming ibang pagkakataon, kapag simpleng mamamayan ang naaakusahan ng krimen, mabilis pa sa alas kwatro, dinadampot na agad ng pulis at itinatapon sa piitan. Pero kapag may pera, pangalan, o koneksyon ang nasasangkot, mas mabagal pa sa trapik sa EDSA ang pag-usad ng kaso.

Hindi naman natin sinasabi na dapat isantabi ang anumang garantiya ng batas o karapatan ng akusado. Hindi rin natin sinasabi na dapat ng hatulan agad si Teves o na siya nga ay may sala. Pero mahirap lang na hindi mabahala sa isang sistema ng batas na tila’y maingat at mabagal para sa mayaman, at basta-basta na lang na nananagasa sa mahirap.

Ang tunay na sukat ng batas ay pantay nitong aplikasyon kanino man – mayaman o mahirap, nasa poder o wala, sikat man o di kilala. Habang may malinaw na pagkiling sa may kakayahan o koneksyon, magugulat ba tayo na hindi magtitiwala ang maraming Pilipino sa ating pamahalaan at sistemang legal?

Kahapon, nagpahayag ang DOJ na balak daw nilang gamitin ang ilang probisyon ng anti-terrorism law o RA 11479 para puwersahang maibalik si Teves sa bansa para humarap sa mga kaso laban sa kanya. Marami sa atin ang naghihintay kung magbubunga nga ito ng kongkretong resulta.

Sinusubaybayan ng buong bayan ang mangyayari sa kaso ng pagpaslang kay Gob. Degamo. Sinusabaybayan at nag-aabang kung talagang patungo ito sa “justice,” o isa na naman itong kaso ng “just tiis.”