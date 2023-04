Inisyuhan ng HDO: Bantag, Zulueta ‘di makakatakas sa ‘Pinas

Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mahihirapan nang makapuslit sa bansa para tumakas sina dating Bureau of Corrections (BuCor) chief General Gerald Bantag at deputy niya na si dating Bucor security officer Senior Superintendent Ricardo Zulueta dahil sa ipina­labas na Hold Departure Order (HDO) ng korte laban sa kanila.

Ayon sa kalihim, ipinadala na ng korte ang HDO sa Bureau of Immigration (BI) para alertuhin ang lahat ng paliparan at pantalan sa bansa sakaling maispatan dito ang dalawa at tangkaing tumakas para makaiwas sa mga kinakaharap nilang kaso.

Naniniwala rin ang kalihim na nasa bansa pa sina Bantag at Zulueta at kumbinsido siyang madadakma sila ng mga operatiba ng Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI).

Wala namang itinakdang deadline si Remulla para sa pagdakip sa mga dating opisyal ng BuCor.

Paliwanag niya, inisyu ng korte ang HDO kina Bantag at Zulueta matapos silang pormal na makasuhan at maisyuhan ng warrant of arrest dahil sa iba’t ibang kaso.

Kinasuhan sina Bantag, Zulueta at 10 pang preso sa pagpatay sa brodkaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid at inmate ng New Bilibid Prison (NBP) na si Jun Villamor na sinasabing middleman sa pagpatay sa brodkaster dahilan para mag-isyu ng warrant of arrest ang korte sa Las Piñas City laban sa kanila.

Una na ring nagpalabas ng arrest warrant laban sa dalawa ang Muntinlupa City.