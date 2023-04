Galamay ng NPA paubos na- NCIP chair

NEW YORK CITY – Mahina na ang puwersa at malapit na umanong matapos ang ilang dekadang problema ng Pilipinas sa Communist Party of the Philippines New People’s Army National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Sinabi ni National Commission on indigenous People Chairperson Allen Capuyan sa ginanap na Town Hall sa Philippines Consulate sa New York mula sa 84 communist fronts ay apat na lang ang nalalabing aktibo sa mga ito at patuloy umano ang pagsuko ng mga kasamahan nito dahil umano sa magandang programa ng pamahalaan na ibinibigay sa mga nagbabalik loob sa gobyerno.

Ramdam daw ito sa mga lugar ng katutubo dahil sa pagdalang ng mga military encounter at unti-unting pagkawala ng mga kumokolekta ng revolutionary tax at malaya ng nakakagalaw ang ang mga katutubo sa kani-kanilang lugar.

Malaking bagay daw ang ibinibigay na proteksyon ng Armed Forces of the Philippines at mga programa ng pamahalaan para sa mga katutubo sa kanayunan.

Pero nananatili raw problema ng organs of political power o shadow government na umano’y lumalason sa kaisipan ng ilang katutubo kaya dapat magtuloy-tuloy lang ang programa ng pamahalaan sa mga kanayunan.

Kabilang ang Philippine National Commission on indigenous People sa mga dumalo sa United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue (UNPFII) para bumalangkas ng ilang alintuntunin bilang proteksyon sa mga katutubo sa buong mundo. (Dave Llavanes Jr.)