Filipinas U17 team binokya Lebanon

SWAK sa susunod na round ang Philippine women’s national football team sa 2024 AFC U17 Women’s Asian Cup qualifiers matapos pagpagin ang Lebanon, 2-0, nitong Miyerkoles na ginanap sa Guam FA National Training Center.

Umiskor ang mga batang Filipinas ng two-match sweep sa Group G para manguna sa kanilang bracket tangan ang anim na puntos.

Inolagay ni Isabella Alamo ang U17 Filipinas sa unahan matapos ang importanteng puntos sa 68th minute, habang sinelyuhan naman ni Nina Mathelus ang panalo matapos nitong maka-goal din.

“Amazing achievement by this young group. We fought all the way, created lots and lots of chances. But a really bright future for a lot of these young kids,” saad ni U17 head coach Alen Stajcic.

Lalaruin ang second round ng qualifiers sa Setyembre kung saan ang mga grupo ay mahahati para sa gagawin na draw sa AFC House sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Matapos ang matagumpay na paggabay sa youth team, nakapokus naman si Stajcic sa 32nd Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia sa susunod na buwan.

Pakay ng Filipinas na malampasan ang bronze medal finish nila nakaraang taon sa Hanoi. (Elech Dawa)