Ellen ‘di ipinagdadamot anak kay John Lloyd

Very peaceful, balanced, and happy. Ganyan ang description ni Ellen Adarna sa kanyang buhay ngayon, na malayo raw sa mundo ng showbiz.

Hindi rin daw niya muna bet bumalik sa showbiz dahil focus muna siya sa family at hindi niya kaya ang mahabang oras ng taping at shooting.

Sabi nga ni Ellen, “I think it was fun when I was young. It was only me and I had a lot of energy.

“When I had Elias parang it was really my priority that I want to be there on his formative years.”

Sinisigurado rin daw niya na binibigyan niya ng oras ang kanyang anak na si Elias na makasama ang tatay nitong si John Lloyd Cruz at magkaroon ng good relationship ang mga ito.

No naman ang sagot niya nang matanong siya kung open ba siya makatrabaho si John Lloyd.

Kahit umiiwas si Ellen sa limelight ay dumalo pa rin siya sa opening ng Shinagawa Diagnostic & Preventive Care sa BGC dahil matagal na siyang endorser nito at ito rin daw ang nagpalinaw ng kanyang mga mata nang gawin niya ang eye lasik procedure seven years ago.

Anyway, bilang misis naman ni Derek Ramsay ay na-discover daw niya na pwede pala siya maging P.A. or personal assistant ng mister.

“As a wife, puwede pala ako maging P.A. Puwede ring masseuse. Very light massages, I give it to him.

“Head massage lang kasi matigas ang muscle niya so hanggang ulo lang,” sey pa ni Ellen. (Byx Almacen)