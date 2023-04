‘Contra Mundum’ natatanging pagtatahanghal sa Metropolitan Theater

Ano ba ang halaga ng isang obra? Ano ba ang halaga ng mga pamana?

Ang mga katanungang ito ay masasagot sa “Contra Mundum”, ang all-star konsiyerto bersyon ng “Portrait of An Artist as Filipino,” na naging “Ang Larawan” na ang pagtatanghal ay mangyayari sa Tanghalang Metropolitan.

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng mga Pamana, at bilang bahagi ng ating isang taong pagdiriwang ng ika-50 taon ng Orden ng mga Pambansang Alagad ng Sining, muling ibinabalik ng MET, sa pakikiisa ng Culturtain Musicat Productions, “ Ang Larawan”, ayon sa orihinal na dula ni Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan Nick Joaquin, na isinalin sa Filipino ni Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro at Pantikan Rolando Tinio, kasama ang musika at pagsasaayos ni Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika Ryan Cayabyab, at orihinal na disenyo ng pananamit ni Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro at Disensyo Salvador Bernal.

Tinatawag tayong tumuloy sa sala ng mga Marasigan sa “Contra Mundum: Ang All-Star Concert ng “Ang Larawan” na itatampok ang mga pinaka-pipitagang mga artista mula sa entablado, pelikula, at telebisyon ng ating panahon.

Tulad nila, titindig din tayo sa harap ng larawan, at kikilatisiin din natin ang tawag ng nakalipas at ng hinaharap.

Sinusundan ng “Ang Larawan” ang kalagayan ng magkapatid na walang asawa na sina Candida at Paula Marasigan, ang mga anak ng tanyag na pintor na si Don Lorenzo Marasigan at makikita ang kanyang obra sa tahanan nila sa Intramuros bago ang Ikalawang Pandaigdigang Digmaan.

Ang huling bersyon ng “Ang Larawan”, ay isang pelikula sa taunang Metro Manila Film Festival, kung saan tinanghal ito bilang Best Picture at ang bida rito, si Joana Ampil, ay inuwi ang karangalang pinakamahusay na aktres.

Ang mga gaganap sa concert version ay kinabibilangan nina Rachel Alejandro, Hajji Alejandro, Bea Alonzo, Paulo Avelino, Kakai Bautista, Nonie Buencamino, Roeder Camañag, Ricky Davao, Dulce, Bituin Escalante, Jaime Fabregas, Nonoy Froilan, Audie Gemora, Nanette Inventor, Agot Isidro, Karylle, Celeste Legaspi, Jojit Lorenzo, Sandino Martin, Bodjie Pascua, Jericho Rosales, Aicelle Santos, Markki Stroem, Kakki Teodoro, Mitch Valdes, Nyoy Volante, Mikkie Bradshow-Volante, and Menchu Lauchengco-Yulo, kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra at ang Alice Reyes Dance Philippines.

Gaganapin ang konsiyerto sa Sabado, Mayo 6 ganap na ika-7 ng gabi, sa Tanghalang Metropolitan, Maynila.

Ang direktor ng “Contra Mundum” ay si Chris Millado, taga-pamahala ng prodyksyon ay sina Girlie Rodis at Celeste Legaspi-Gallardo ng Culturtain Musicat Productions, manunulat ay si Waya Gallardo. at Aaron Ricardo Veloso ng MET.

Ang “Contra Mondum”, ang all star concert version ng “Ang Larawan” ay libre po para sa lahat. Manatiling nakatutok sa opisyal na pahina ng Tanghalang Metropolitan para sa registration link.