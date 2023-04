Bagong paborito ng Viva: Heaven atras sa hubaran, game sa halikan

Bye-bye Star Magic, hello Viva Artists Agency na nga si Heaven Peralejo. Katunayan, pumirma siya ng kontrata sa VAA last Wednesday afternoon.

At bongga ang mga plano sa kanya, na hindi lang acting, kundi pati singing ay ie-explore na rin niya.

Sabi nga ni Boss Vic del Rosario, kung ano ang narating nina Sarah Geronimo, Anne Curtis, posibleng maraming ni Heaven.

“Like her name, hanggang langit ang mararating ng kanyang career,” sabi pa ni Boss Vic, na siyempre ay super happy si Heaven.

“Sobrang excited ako sa bagong chapter ng life ko, na mabibigyan ako ng chance to explore,” sabi ni Heaven.

Pero, ano na nga ba ang nangyari at nilayasan na niya ang Star Magic?

“Okey naman po kami. Nagpaalam po ako sa kanila ng maayos.

“Na gusto kong mag-explore, at anytime nandiyan naman sila para i-welcome po ulit ako. Sabi ko nga, I’m so happy na may addition ako na family and to my life. So, okey po kami. Grateful po talaga ako,” sabi ni Heaven.

Anyway, ang bongga nga ng contract signing ni Heaven sa Viva, dahil biglang dumating si Marco Gallo, ang leading man niya sa ‘The Rain in Espana’ para pakiligin siya, ha!

“Gallo!?” gulat na gulat na reaksiyon ni Heaven kay Marco.

Kitang-kita nga ang kilig, at abot tengang smile ni Heaven habang papalapit sa kanya si Marco, na may dalang anim na puting rosas. At siyempre, may mensahe ‘yon na lalong nagpakilig, na nangangako nga si Marco kay Heaven na habangbuhay siyang nasa tabi lang ng dalaga.

Kung mabibigyan ng pagkakataon, bukod kay Marco, game raw si Heaven na makatrabaho si Gab Lagman, at kahit ang ex-boyfriend niyang si Kiko Estrada.

Wala ring problema sa kanya ang mga kissing scene, at konting paseksi.

“Like kami ni Marco, may mga kissing scene kami sa ‘The Rain in Espana’! Wala naman akong issue sa gano’n, as long as maganda ang proyekto. Na meron naman siyang basehan kung bakit namin gagawin ‘yon.

“Okey sa akin ang gano’n, pero may mga certain part lang na hindi ko talaga kaya, like ipakita ang mga ano. Wala talagang gano’n. Malaki ang respeto ko sa pamilya ko. Hindi nila kaya ang gano’n. At hindi ko rin talaga kaya,” sabi pa ni Heaven. (Dondon Sermino)