Astros natakasan Tampa Bay, 1-0

NAGPALUSOT lang ng two-hitter sina starter Hunter Brown at relievers Hector Neris at Ryan Pressly, sapat para itakas ng Houston Astros ang 1-0 win laban sa major league-best Tampa Bay Rays Miyerkoles ng gabi.

Naglista si Brown ng career-high 8 strikeouts sa loob ng seven innings. Bumato ng perfect eighth si Neris, kinamada ni Pressly ang 1-2-3 ninth para sa kanyang second save sa season.

“He had command of his fastball, his breaking stuff, and had a good change up against some tough lefties,” papuri ni Astros manager Dusty Baker kay Brown.

Galing ang nag-iisang run kay Jeremy Pena, umabante sa third sa wild pitches ni Calvin Faucher bago umiskor.

Noong Martes, sa bisa ng 5-0 shutout win din ay tinagpas ng Houston ang 14-game home winning streak ng Rays – pinakamahabang start sa MLB sapol noong 1901. (Vladi Eduarte)