AMA, Letran sa D-League

NAGBUKAS na ang PBA D-League Aspirants Cup 2023 at halos lahat ng koponan ay matatawag nating school-based team na pinamumunuan ng AMA University.

Isa ang AMA sa pinakamatagal na kasali dahil ito ang kanilang pang-11 sunod na conference sa PBA D-League.

Nagpapasalamat ang buong team at mga manlalaro na dumaan sa AMA na ngyon ay nasa PBA na at ang inyong lingkod bilang head coach at Sports Director ng eskuwelahan ng mahigit 10 taon.

Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa AMA Sports Program sa mga may-ari na sina Ambasador Amable R. Aguiluz V at President Dr. Amable C. Aguiluz IX.

Salamat din sa suporta ni VP Darwin Dominguez.

Bukod sa AMA, kasali rin ang defending champion ng nakaraang PBA D-League at 2023 NCAA seniors champion Letran, maging ang San Beda University, Perpetual, CEU at ang bagong sali na PSP.

Itong liga na ito ay maganda ang itinutulong sa gaya naming mga school-based team para mahasa ang aming mga varsity student at magkita-kita ang mga magagaling na eskuwelahan galing sa UAAP, NCAA at NAASCU.

Ito ang totoong liga na susunod patungong PBA.

***

Binabati ko ang NBL Youth All-Star 2023 MVP, 3-Point King at Finals MVP na si ‘Golden Hand’ Irus Chua ng Microsmith Elite at Season MVP na si Khen Atienza.

Congrats din sa buong team na nagwagi bilang champion ng 16-under division kay owner Joseph Chua.

Salamat sa mga organizer ng liga na masasabi nating isa sa may pinakamagandang grassroots level program na sina Ma’am Rhose Montreal at Comissioner Edward Aquino.

Napakasipag nila at mga professional sa larangan ng sports at nawa’y marami pa kayo matulungan na mga koponan at bata na makamit ang kanilang pangarap.

Binabati ko si Congressman Paolo ‘Pulong’ Duterte na aking kumpare sa mga magandang project na ginagawa niya sa Davao lalo na sa larangan ng sports, nawa’y magpatuloy ang iyong adhikain patungo sa mas malaking parte ng ating bansa lalo na ang Tapang at Malasakit National Sports.