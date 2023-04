Yankees ‘nangitlog’ sa Minnesota Twins

NAG-DELIVER ng two-run homers sina Byron Buxton at Trevor Lamach sa sixth inning at binokya ng Minnesota Twins ang ini-host na New York Yankees 5-0 nitong Martes.

Si Joe Ryan (5-0) ng Twins din ang unang five-game winner na pitcher ngayong season.

Nagbigaya ng two runs si Ryan at seven hits sa seven innings, may seven strikeouts at hindi nagregalo ng walk.

Naka-tig-walong hits ang Minnesota at Yankees pero may pitong extra-base hits ang Twins, zero ang Yankees.

May dalawang hits pa si Jorge Polanco sa Minnesota.

Apat na runs ang sinurender ni Yankees starting pitcher Nestor Cortes sa loob ng five innings. (Vladi Eduarte)