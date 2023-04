Vin may bagong baby

Pinakita ni Vin Abrenica ang kanyang bagong ‘baby’ na isang brand new motorcycle na nagkakahalaga ng P859,000!

Ibinahagi ni Vin via Instagram ang biniling motorsiklo na Suzuki V-Storm 1050 XT na tinuturing niyang bagong baby dahil sa malaking investment niya rito.

Caption pa niya, “Embrace the call of adventure, one journey at a time.”

Sa mga nakakakilala kay Vin, adventurous talaga ang Kapuso hunk at mahilig sa extreme sports. Kaya bagay sa kanya ang bagong biling motorsiklo dahil mahilig siya sa adventure at hanap niya ang tinatawag na ’need for speed’.

Pero ayon pa sa ‘Mga Lihim ni Urduja’ actor, mas binibigyan niya ng priority ang unang baby niya na si Avianna Celeste. Kapag naglambing na raw ito sa kanya, ipinagliliban muna ni Vin ang mga plano niyang mag-adventure trip kasama ang mga kaibigan. Family first daw bago ang ibang bagay.

Kabilang sa bonding moments nila ni Avianna ay ang paglilinis ng kanyang motorsiklo.

Caption ni Vin sa pinost niyang video sa IG, “Core memories for daddy. Thank you for helping my princess @aviannaceleste.”