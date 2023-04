Umayuda sa mga baby: BGYO Gelo nag-birthday sa ospital

Mas pinili ng lider ng P-pop group na BGYO na si Gelo Rivera na mag-celebrate ng kanyang birthday sa Philippine General Hospital kung saan nagbigay rin siya donasyon sa NICU ward.

Namigay rin siya ng diapers, distilled water at milk bags para sa mga baby.

Nagpasalamat ang mga doctor at nurse na sina Dr. Resti Bautista, Dr. Gerlie Zamora, Ms. Rashene Lim ng PGH Department of Pediatrics sa ginawang pagtulong ni Gelo.

Sa video na gawa ng ACES, ang fans ng BGYO, kita nga na binigyan si Gelo ng certificate of appreciation dahil sa kabutihang loob na ginawa niya.

Komento ng mga netizen, patunay lang na mabuting ehemplo at lider si Gelo.

@dok_bench, “This is heartwarming. Thank you for the visit.”

@gelopards, “Continue to be an inspiration to a lot of people.”

@bgyokingalvin, “Stan idols with a good heart and a role model to kabataan.”

Naghahanda na ngayon sina Gelo at kapwa member ng BGYO sa second anniversary album showcase nila na magaganap sa May 12 sa SM City North Edsa Skydome.