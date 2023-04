Trae Young, Atlanta Hawks dehins pa mag-eempake

AYAW pang isuko ni Trae Young ang season ng Atlanta.

Nagsalansan si Young ng 38 points kabilang ang panlamang na malayong 3 at naligtasan ng Hawks ang Boston 119-117 Martes ng gabi.

Idinikit ng Hawks ang East first-round sa 3-2, binalik ang series sa Atlanta para sa Game 6 sa Biyernes (araw sa Manila).

Inagaw ng Celtics ang trangko 117-116 sa bucket ni Derrick White may 7 seconds pa, kinuha ni Young ang bola at bumitaw ng 29-footer sa harap ni Jaylen Brown.

“I know what time it is. It’s Ice Trae time,” bida ni John Collins, nag-ambag ng 22 sa Hawks. “He’s clutch. He wants to be in that moment. He wants the big shot.”

Suspendido ng isang laro ang katuwang na si Dejounte Murray dahil sa pambubunggo sa referee noong Game 4, inako ni Young ang scoring nang maglista ng 16 sa fourth.

Nagsumite si Brown ng 35 markers sa Boston, may 19 si Jayson Tatum. (Vladi Eduarte)