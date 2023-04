SMC itatayo Mindoro-Batangas super bridge

Nakikipag-usap na ang San Miguel Corporation (SMC) sa local government ng Mindoro sa pamamagitan ni Governor Humerlito Dolor, para sa konstruksyon ng 15-km super bridge na mag-uugnay sa Mindoro Island sa lalawigan ng Batangas.

Ang proyekto na kasama sa 10 programa ng Marcos Administration para sa public-private partnership (PPP), ay unang pinanukala ni Oriental Mindoro Cong. Alfonso Umali noong 2015 pero ngayon ay isinusulong na ni Governor Dolor upang makatulong sa pagpapaunlad ng Oriental Mindoro at buong MIMAROPA region.

“We have started bringing together global experts across disciplines, including a European architectural and engineering firm to do a technical feasibility study on how the bridge can be built sustainably to benefit both people and the environment,” saad ni SMC president at CEO Ramon S. Ang.

Idinagdag pa niya na mula nang huli silang magkausap ni Governor Dolor noong nakaraang taon, kinuha na rin ng SMC ang serbisyo ng isang local company para magsagawa ng bathymetric survey upang masukat ang lalim ng dagat.

Ang tulay ay magsisimula sa Barangay Ilijan sa Batangas, at dadaan sa Verde Island hanggang sa makatunton sa lupa ng Brgy. Sinandigan sa Puerto Galera.

“We thank Gov. Dolor for pursuing this game-changing project and considering our company to be able to deliver a world-class bridge. It has faced a series of setbacks over the years but we hope that together we can finally bring the vision to fruition,” dagdag ni Ang.