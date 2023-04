SIBOL eSports hahakot ng medalya sa Cambodia

SUSUBUKANG maparami ng Philippine eSports team na SIBOL ang gintong medalya sa darating na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia na paniguradong pangungunahan ng pamosong Mobile Legends: Bang Bang na dedepensa sa ikalawang pagkakataon sa pagbubukas ng mga kumpetisyon sa Mayo 5-17.

Inilatag ng Philippine eSports Organization (PeSO) ang kabuuang 47 atleta at pitong coaches na magtatangkang higitan ang tigalawang ginto at pilak na medalya sa nagdaang 2021 Vietnam SEA Games.

Nakatakdang ipanlaban ng SIBOL ang pitong medal events na kinabibilangan ng MLBB men at women’s, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile Team at Individuals, Crossfire at Valorant.

“This year, we’re gunning for more titles, more medals, and more wins for SIBOL. The team has been training relentlessly and I’m confident we’ll continue making legacies for Filipinos in the global eSports map,” pahayag ni PeSO executive director Marlon Marcelo.

Inihayag naman ni SIBOL general manager Jabs Escutin na nagsagawa sila ng iba’t ibang tryouts para sa kabuuan ng koponan na maituturing na hindi na mga baguhan sa larangan ng online gaming.

“We really wanted to have the best players for Team SIBOL and the intense tryouts made sure of that. We may have come from different teams playing different titles previously, but now we are united by the shared goal of defending and winning more gold medals,” saad ni Escutin.

Noong 2019 SEA Games sa Manila ay nakuha ng SIBOL ang overall title sa MLBB, Dota 2 at Starcraft 2 para sa 3-1-1 medal tally. (Gerard Arce)