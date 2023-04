Santo Papa itinalaga bagong arsobispo ng Zambo

Itinalaga ni Pope Francis si Bishop Julius Sullan Tonel bilang bagong Arsobispo ng Zamboanga.

Isinilang at lumaki sa Davao City ang bagong Arsobispo kung saan siya nag-aral sa seminaryo at naging pari noong Abril 20, 1980.

Nag-aral din si Archbishop Tonel sa Pontifical Saint Anselm Athenaeum sa Rome.

Kabilang sa mga ginampanan niyang tungkulin ang pagiging direktor ng Archdiocesan Liturgical Centre, vice rector, professor at spiritual director ng Major Regional Seminary of Davao mula 1992 hanggang 1997.

Nagsilbi rin ang bagong Arsobispo bilang chairman ng Episcopal Commission for Healthcare ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP).

Pinamunuan niya ang Diocese of Ipil bago siya itinalaga ng Santo Papa sa bago niyang tungkulin.