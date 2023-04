Romualdez pinaplantsa White House visit ni Marcos

Naging abala si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa nakalipas na dalawang linggo upang plantsahin ang mga hakbang para sa paparating na pagbisita ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Amerika para makipagpulong kay Pangulong Joe Biden at iba pang opisyal ng US.

“I think the conditions are right for the meetin­g between President Bongbong Marcos and President Joe Biden. We have high hopes for the exchange of ideas between the two leaders and its outcome,” sabi ni Romualdez.

Si Marcos ay nakatakdang bumiyahe sa Abril 30. Mula sa Washington, ang Pangulo ay pupunta sa London para sa koronasyon ni King Charles III sa Mayo 6 at dederetso sa Indonesia para sa ika-42 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit mula Mayo 9 hanggang 11.

Nauna ng nakipagpulong si Romualdez sa mga mambabatas ng Amerika para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at seguridad, at pagpapataas ng antas ng economic partnership ng Pilipinas at Amerika. (Billy Begas/Eralyn Prado)