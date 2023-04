Rey Nambatac multa rin dahil sa ‘ligang labas’

PINAGMULTA din ng pamunuan ng Rain Or Shine Elasto Painters ang player na si Rey Nambatac dahil sa paglalaro nito sa hindi organisado at propesyunal na mga torneo o sa ‘ligang labas’.

Si Nambatac ang ikalawang manlalaro ng Painters na pinatawan nito ng parusa matapos naman patawan ng multa at susupensiyon ang big naman nito na si Beau Belga na nasangkot din sa isang ‘basketbrawl’ sa Cebu.

Si Nambatac ay pinagmulta ng koponan ng dalawang araw na sweldo matapos malaman ng koponan na naglaro siya sa isang exhibition game na paglabag sa mga panuntunan ng koponan at ng Philippine Basketball Association (PBA).

Walang mga detalye kung saan naglaro si Nambatac pero napag-alaman ng Rain or Shine na nilabag ni Nambatac ang kanyang PBA Uniform Player’s Contract.

“Rain or Shine team management has also found that Rey Nambatac breached his PBA Uniform Players’ Contract by participating in an exhibition game. A fine of two (2) days worth of salary has been imposed on Rey,” ayon sa koponan.

Gayunman, posibleng madagdagan ang parusa ni Nambatac na isa sa mga manlalarong ipinatawag ng Office of the PBA Commissioner sa Mayo 3 dahil sa paglabag sa alituntunin ng liga. (Lito Oredo)