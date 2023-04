Personal na paghahatid ng serbisyo at suporta para sa mga Pilipino

Bilang isang senador at lingkod bayan, naniniwala ako na hindi lamang namin tungkulin na lumikha at magsulong ng mga panukalang batas sa Senado, kundi pati na rin ang magbigay ng direktang tulong sa aking mga kababayan. Lagi ko ngang sinasabi, may tatlong components ang trabaho ng isang senador: constituency, representation, at legislation.

Kahit mahalaga ang trabaho ko sa Senado, alam ko na may malalim din akong obligasyon na magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan nito. Ito ang dahilan kung bakit patuloy akong bumababa sa ating mga komunidad upang personal na magbigay ng tulong sa abot ng aking makakaya, makatulong rin sa mga proyekto na makakapagpaunlad ng kanilang munisipyo, siyudad o probinsya, marinig ang hinaing ng taumbayan, masolusyunan ang kanilang mga problema, at mag-iwan ng ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati.

Sa pagbisita ko sa grassroots level, nakikita ko mismo ang kalagayan ng ating mga kababayan. Mas nauunawaan ko ang kanilang sitwasyon at mga pangangailangan. Nakatutulong ito sa trabaho ko sa Senado na paglikha ng mga panukalang batas na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan.

Sa katunayan, nitong Martes lamang, April 25, dumalo ako sa groundbreaking ceremony ng Super Health Centers sa mga bayan ng Sibalom at San Jose de Buenavista sa Antique. Nag-abot din tayo ng suporta sa mga kababayan natin sa parehong bayan upang kahit papaano ay maibsan ang kanilang mga suliranin. Nagkaroon din ako ng monitoring visit sa Malasakit Center sa Angel Salazar Memorial General Hospital upang makasalamuha ang ilan sa mga kababayan nating tinutulungan ng naturang opisina. Nag-abot din tayo ng tulong sa ilang pasyente at frontliners ng ospital. May hiwalay ring tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga kuwalipikadong benepisyaryo roon.

Noong April 24 naman, personal din tayong namahagi ng tulong sa mga kababayan natin sa San Carlos City sa Pangasinan, at sa General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija. Bilang adopted son ng dalawang probinsya, hindi ko tatalikuran ang aking tungkulin na tumulong sa aking mga kapatid doon na nangangailangan.

Noong nakaraang Sabado rin, April 22, dumalo tayo sa 6th Quirino Motorismo sa bayan ng Cabarroguis. Bilang motorcycle enthusiast, ipinahayag natin ang ating suporta sa mga bikers na kalahok sa naturang kumpetisyon. Paraan din ito upang mapalakas pa ang turismo sa probinsya.

Matapos ito, nagkaroon din tayo ng monitoring ng Malasakit Center sa Quirino Province Medical Center sa parehong bayan kung saan nakapag-abot tayo ng tulong sa mga pasyente at frontliners. May dagdag ding tulong ang DSWD sa mga pasyente at kuwalipikadong personnel ng ospital. Sinundan naman ito ng pamamahagi natin ng assistance sa mga kababayan natin sa bayan ng Saguday. Nagkaroon din tayo ng inspection sa itinatayong Super Health Center sa naturang bayan.

Nagtungo naman ako sa Calbayog City sa Samar noong April 21 kung saan namahagi rin ako ng tulong sa mga kababayan nating nasunugan doon. Bukod pa rito ay namigay rin ng tulong sa iba pang indigents. Pinaalalahanan ko sila na may mga materyal na bagay mang nawala sa kanila, mahalaga na sila ay ligtas. Nagkaroon din ako ng inspection ng itinatayong Super Health Center sa bayan ng Sta. Margarita kung saan ilan sa mahihirap na kababayan din natin ang ating tinulungan.

Samantala, nitong nakaraang mga araw, nagsagawa rin ang aking opisina ng relief activities para sa indigent communities sa mga probinsya ng Agusan del Sur, Antique, Aurora, Bulacan, Cotabato, Misamis Oriental, Nueva Ecija, Sarangani at Zambales; at sa mga siyudad ng Cagayan de Oro at General Santos.

Nagpaabot din tayo ng tulong sa mga kababayan nating nasunugan sa Davao City, General Santos City, Pasig City, Nueva Ecija, Pampanga, at Tarlac. Nagtungo rin ang aking team sa probinsya ng Leyte para mag-abot ng dagdag na tulong sa mga rebel returnees doon.

Nagpadala rin tayo ng mensahe ng ating suporta para sa groundbreaking ng Super Health Center sa President Roxas sa Cotabato, at groundbreaking ng Tarlac City General Hospital. Binisita rin ng aking opisina ang public market sa Salug, Zamboanga Del Norte na ating sinuportahang mapondohan noon. Nagpaabot din ako ng aking suporta at binisita ang Girl Scouts of the Philippines sa Camp Alano sa Davao City.

Samantala, dinaluhan ko rin ang mga seminar at workshop ng Vice Mayors’ League of the Philippines – Cotabato Chapter at Philippine Councilors League – Cotabato at Quezon Province Chapters sa Davao City kung saan hinikayat ko ang kapwa natin mga public servants na gamitin ang kanilang posisyon upang magdulot ng magandang pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Dumalo rin ako sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas – National Cluster Barangay Congress sa SMX Convention Center sa Pasay City kung saan naman binigyang-diin ko ang kahalagahan ng papel ng ating barangay officials sa ating nation-building. Sa aking pagdalo, nakilala ko si Kagawad Eva Bongon, nanay ng isang leukemia patient mula sa Tabaco, Albay. Sa aking panayam sa kanya, naibahagi niya na dahil sa tulong ng ating inisyatibang Malasakit Center, ang kanyang anak ay certified cancer survivor na. Bilang proponent ng Malasakit Center program, nakatataba po ng puso ang malaman na maraming kababayan natin ang nakikinabang sa naturang programa.

Samantala, bilang Chair ng Senate Committee on Sports, naimbitahan tayo sa send-off ceremony para sa mga atleta nating lalahok sa 2023 Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia mula May 5 hanggang 17. Kilala naman po ang mga Pilipino na may puso at talaga namang lalaban sila para makamit ang tagumpay. Suportahan natin ang ating mga atleta at ipagdasal ang kanilang kaligtasan upang makapag-uwi ng karangalan sa bansa.

Kung mahalaga ang aking trabaho sa Senado bilang mambabatas, naniniwala ako na importante rin ang aking tungkulin na magbigay ng konkretong tulong sa mga nangangailangan nito. Ang aking desisyon na patuloy na makasalamuha ang mga ordinaryong Pilipino ay dulot ng aking malalim na pagmamahal sa ating Inang Bayan.