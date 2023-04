Pasok sa Top 12: Tyson umariba sa ‘American Idol’

Pasok sa Top 12 ng ‘American Idol’ season 21 ang Filipino-Canadian na si Tyson Venegas. Galing ang resulta ng Top 12 sa nationwide voting across the US.

Ang ibang mga nakasama ni Tyson sa Top 12 ay sina We Ani, Warren Peay, Haven Madison, Colin Stough, Marybeth Byrd, Oliver Steele, Iam Tongi, Zacharias Smith, Megan Danielle, Lucy Love, and Nutsa.

“Thank you everyone for voting for me. Thank you ‘American Idol’ for this moment,” post pa ni Tyson sa kanyang social media pagkatapos na ma-announce ang Top 12.

Si Tyson ay dating sumali sa ‘The Voice Teens Philippines’ season 2 noong 2020 at nakasama siya sa Team apl.de.ap. Pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang siyang um-exit sa competition.

Nakatanggap ng positive reviews si Tyson mula sa judges ng ‘American Idol’. Tinawag siya ni Katy Perry na ‘artist’. Tinawag siya ni Luke Bryan na ‘marvelous’. At tinawag siya ni Lionel Richie na ‘powerful’.

Ang bongga at talaga namang proud ang mga Pinoy sa tagumpay na ito ni Tyson sa ‘American Idol’, huh! (Ruel

Mendoza)