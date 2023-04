Pagsuko ni Bantag sa Camp Crame, Fake news – PNP

Itinanggi kahapon ng Philippine National Police (PNP) na nasa kustodiya na nila si dating Bureau of Corrections (Bucor) chief Gerald Bantag.

Ito’y matapos na kumalat noong Miyerkoles ng hapon na sumuko na sa headquarters ng Camp Crame sa Quezon City ang puganteng heneral, ang itinuturong utak at pangunahing suspek sa pagpatay sa brodkaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid at ang person deprived of liberty (PDL) na si Jun Villamor, na isa umano sa middleman sa pagpapatumba sa biktima.

Ayon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, nag-check siya sa lahat ng operating unit sa Camp Crame nang makarating ang nasabing balita sa headquarters at pawang negatibong sagot ang kanyang natanggap.

Itinanggi rin nina Headquarters Support Service Chief Police BGen. Mark Pespes at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Director Police Brig. General Romeo Caramat Jr. na nasa kanilang kustodiya si Bantag.

Kapwa ipinadarakip ng korte sa Las Pinas at Muntinlupa sina Bantag at Zulueta dahil sa ipinalabas na warrant of arrest laban sa mga ito. Gayunman, parehong nagtatago sa batas ang dalawa dahilan para maging target sila ng manhunt ng tracker team ng PNP.

Pinatay si Mabasa malapit sa kanyang bahay sa Las Pinas noong Oktubre 3, 2022 habang sinupot naman umano si Villamor sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) kaya namatay ito noong oktubre 18, ilang oras makaraang lumutang si Joel Escorial, ang umano’y self-confessed killer ng brodkaster. (Edwin Balasa)