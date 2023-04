P910K puslit na yosi mula Indonesia naharang, 2 arestado

Arestado ang dalawang lalaki matapos masabat sa kanila ang nasa P910,000 halaga ng puslit na sigarilyo mula sa Indonesia sa isang checkpoint nitong Lunes sa Zamboanga City.

Kinilala ang mga nadakip na suspek na sina Jordan Sali, 30, at Abdulhakim Ibrahim, 35, pawang residente ng nasabing lungsod. Nakumpiska sa kanila ang 26 master cases at 1,300 na rim ng sigarilyo na may tatak na Bravo.

Ayon kay Zamboanga City Police Office Station 9 commander Police Major Wilfredo Palamos, walang naipakitang dokumento ang mga ito nang mabisto ng mga tauhan ng Philippine Marines ang karga nilang mga sigarilyo sa gamit nilang van sa checkpoint sa Barangay Calarian, Zamboanga City.

Ayon sa driver na si Ibrahim, patungo sila sa kanilang contact sa Barangay Calarian nang masabat sila ng mga awtoridad.

Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga suspek habang dinala ang mga nakumpiskang sigarilyo sa local office ng Bureau of Customs (BOC).(Edwin Balasa)