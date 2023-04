Ogie inalmahan fake advertisement

Nag-call out uli sa social media ang singer-songwriter na si Ogie Alcasid dahil sa paggamit sa kanya ng isang product brand.

Ipinost ni Ogie ang mismong advertisement kunsaan ay pinapalabas ng nasabing product brand na siya ang celebrity endorser ng isang Japanese underwear brand, na kapag ito raw ang suot ay puwede kang maka-4 rounds sa pakikipag-sex, huh!

Nakakaloka!

May kasama pang photos ni Ogie na kung hindi susuriing mabuti ay hindi mo mapapansin na fake, dahil edited lang. May photo rin sila ng misis na si Regine Velasquez-Alcasid habang magkayakap sa kama

Sabi ni Ogie, “I was alerted again by some friends about this fraudulent post. This is not me guys.”

Biniro pa ni Darren Espanto si Ogie sa comment section ng Instagram na, “Tito Ogs, seller ka na po pala ng brief, ah.”

Natawa lang si Ogie at nakiusap muli na, “Guys please report this person. This really has to stop.”

Maraming mga artista’t celebrieties na gamit na gamit sa fake product advertisements, huh!