Mga scammer hahabol sa SIM registration extension

Nilinaw ni Department of Information and Communications (DICT) Secretary Ivan John Uy na nasa 100 milyon lamang sa 168,016,400 na SIM card users ang maituturing na “legitimate” habang ang iba ay posibleng nagagamit lang sa scam.

“The 52% is actually misleading,” sabi ni Secretary Uy.

“Base sa datos ng iba ibang bansa na nagkaroon ng registration. Expected nila ang 70 percent na na-isyu ang actually ginagamit na active. Ang natitirang disposable sims was being used for SIMs for scams o telemarketing. So, at 70% number we are looking 100-110 million SIM card and we are now at 82 million,” dagdag nito.

Ayon sa National Telecommunications Commission (NTC), nitong April 24, 2023, nasa 87,442,982 SIM na ang nakarehistro sa 168,016,400 na aktibong subscribers.

Sinabi ni Secretary Uy na ang unregistered ay nasa 20%. “They are around 20 million,” sabi nito.

Ikinalungkot lang ni Secretary Uy na ang scammers ay tiyak na sasamantalhin ang 90-day extension. (Cathe­rine Reyes)