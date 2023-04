Mga kawatan niyari 2 sangay ng convenience store

Dalawang sangay ng Alfamart convenience store ang magkasunod na hinoldap sa Cavite at Batangas sa nakalipas na dalawang araw.

Sa report ng Police Regional Office 4A – CALABARZON, dalawang suspek ang bumaba sa kotse, pumasok sa Alfamart sa Barangay San Pedro, Sto Tomas City, Batangas at saka tinutukan ang cashier na si Nanet Nillasca bandang alas 3:15 ng madaling-araw.

Tinangay ng mga suspek ang P191,000.00 na benta ng tindahan.

Samantala, inaalam pa ng pulisya ang halagang tinangay ng mga suspek sa Alfamart Convenience Store sa Main Road, Camias st., sa Bacoor City, Cavite .

Sa salaysan ng mga tauhan nito na sina Mary Rose Lotoc at John Abarintos kay PSSgt Kelvin Kenneth Casaman ng Bacoor City Police, pumasok ang mga suspek bandang alas 2:40 ng madaling-araw, tinutukan sila ng baril at saka tinangay ang kita ng tindahan at kanilang mga cellphone. (Ronilo Dagos/Gene Adsuara)