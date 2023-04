Manny Pacquiao kay Ryan Garcia: Palakasin katawan, kulang pa sa teknik

PINAYUHAN ni eight-division champion Manny “Pacman” Pacquiao si Ryan “KingRy” Garcia matapos malugmok kay undefeated Gervonta “Tank” Davis sa bisa ng technical knockout nitong Sabado sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada.

“It’s a good fight but maybe more development for Ryan Garcia, he is still young,” pahayag ni Pacquiao sa panayam ng Fight Hub TV patungkol sa natamong pagkatalo ng Californian-born boxer.

“He should strengthen his body, also learn more techniques, that’s what he needs. He has the skill of boxing, but he needs to improve on it.”

Sinubukang mapanatili ng 24-anyos na si Garcia ang kanyang unbeaten record, subalit mas handa sa kanyang mga opensiba ang three-division world champion na si Davis.

Nagawa munang pabagsakin ni Davis si Garcia sa second round, habang tinapos niya ito sa seventh dulot ng isang matinding kaliwang suntok sa tagiliran

Napahanga naman si Pacquiao sa ipinakitang bilis at lakas ni Davis na nakikitang magiging magandang panapat sa magwawagi sa tapatan nina undefeated Devin “The Dream” Haney at Vasyl “Loma” Lomachenko ng Ukraine para sa undisputed lightweight championship. (Gerard Arce)