Maja Star for All Networks

Dahil nagagawang lumabas sa iba’t ibang TV networks ni Maja Salvador ay may bagong tawag sa kanya.

Star for All Networks daw si Maja.

Kahit nawala siya sa ‘Eat Bulaga’, magsisimula naman sila ng sitcom ni Vic Sotto, ang ‘Open 24/7’, na sa GMA-7 ipapalabas very soon.

Excited nga raw si Maja dahil magpapatawa naman siya kasama si Bossing Vic.

At recently nga ay nag-pictorial na rin si Maja para sa ‘Emojination’ na bagong game show ng TV5 kung saan ay magiging co-host niya si Awra Briguela.

Nakakaaliw raw ang ‘Emojination’ at sa pictorial pa lang nina Maja at Awra at swak na swak na ang kanilang pagsasama.

Pero kapag sinabing Star for All Networks ay dapat may show rin si Maja sa ABS-CBN?

Ang tanong tuloy — posible kayang bumalik ang character ni Maja sa action-drama series ni Richard Gutierrez, ang ‘The Iron Heart’?

Posible nga kaya ‘yon?

Naku, makapagtanong-tanong nga!